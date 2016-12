Fabjanova do polfinala, drugi Slovenci do četrtfinala

St. Moritz, 31. decembra - Sprint v prosti tehniki v Val Müstairu je prva postaja tekaške novoletne preizkušnje Tour de Ski. Od Slovencev je bila na uvodni postaji najboljša Vesna Fabjan, ki je nastope končala v polfinalu, Alenka Čebašek, Katja Višnar in Vesna Fabjan so tekmo končale v četrtfinalu. Pri moških je Miha Šimenc tudi prišel do četrtfinala in prvih točk v pokalu.