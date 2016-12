Prvi dan novega leta v Garmischu šest Slovencev

Garmisch-Partenkirchen, 31. decembra - Skakalci so opravili zadnje dejanje letošnjega svetovnega pokala. V kvalifikacijah druge tekme novoletne turneje v Garmisch-Partenkirchnu je bilo uspešnih pet Slovencev, neposredno je bil na tekmo kot nosilec rumene majice že uvrščen Domen Prevc. Ob njem bodo tekmovali še brata Peter in Cene Prevc, Jurij Tepeš, Jernej Damjan in Anže Semenič.