Bairiki, 31. decembra - Nekateri predeli sveta so že vstopili v leto 2017. Kot prvi so se ob 11. uri po srednjeevropskem času novega leta razveselili na tihomorskih otočjih Kiribati, Tonga in Samoa. 15 minut kasneje pa so v leto 2017 vstopili tudi na novozelandskem otočju Chatham Islands.