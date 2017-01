V muzeju Louvre na ogled razstava na temo plesa in upodabljajočih umetnosti

Pariz, 3. januarja - V pariškem muzeju Louvre je do začetka junija na ogled razstava z naslovom Telo v gibanju - ples v muzeju. Postavitev želi prek izbranih umetniških del obiskovalcu približati izziv, ki ga je umetnikom predstavljalo upodabljanje gibanja. Predstavlja rešitve, do katerih so umetniki prišli z uporabo različnih materialov in tehnik.