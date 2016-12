Dragić in Udrih nista igrala, Vujačić dve točki

Ljubljana, 31. decembra - V noči na soboto so v severnoameriški košarkarski ligi NBA igrala vsa tri moštva slovenskih igralcev. Goran Dragić in Beno Udrih nista igrala za Miami oziroma Detroit, Saša Vujačić pa je dobil priložnost v prvi peterki New Yorka, ki je sicer izgubil proti New Orleansu. Mariborčan je v 22 minutah dosegel tri točke.