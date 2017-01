Z novim letom povišanje minimalne plače po 19 državah ZDA

New York, 1. januarja - Najslabše plačani ameriški delavci v 19 zveznih državah so danes, na prvi dan novega leta, dočakali povišanje zajamčene oziroma minimalne plače. V državah Massachusetts in Washington se bo ta zvišala na 11 dolarjev na uro. Zvezna vlada je zajamčeno plačo nazadnje dvignila leta 2009, in sicer na 7,25 dolarja na uro.