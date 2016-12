Na zimo najbolj občutljive žuželke, dvoživke in plazilci, med sesalci opice in žirafe

Ljubljana, 31. decembra - Živali v ljubljanskem živalskem vrtu različno preživljajo zimo. Na temperaturo so najbolj občutljive žuželke, dvoživke in plazilci, med sesalci pa vse opice in žirafe, ki pa so v notranjih ogrevanih prostorih in vidni obiskovalcem, so za STA povedali v ZOO Ljubljana. Obisk je v zimskem času manjši, vendar je sprehod skozi vrt vedno prijeten.