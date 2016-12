Vandali so se tudi v prazničnih dneh znesli nad ljubljanskimi drevesi

Ljubljana, 30. decembra - Praznične dni sta zaznamovala nova primera vandalizma nad drevesi v Ljubljani. Neznanci so tako kot že pred mesecem dni poškodovali drevje v javnem sadovnjaku na Grbi ter na Poti spominov in tovarištva v Kosezah. S tem so povzročili za okoli 10.000 evrov škode, so sporočili z Mestne občine Ljubljana.