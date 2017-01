Trošarine v zadnjih desetih letih dražile alkohol in tobak

Ljubljana, 2. januarja - V zadnjih desetih letih, odkar je Slovenija uvedla evro, so se nekatere cene precej zvišale, gostinske storitve denimo v povprečju za skoraj 29 odstotkov. To pa ni bilo največje zvišanje cen, ugotavljajo na državnem statističnem uradu. Še bolj so se namreč podražili alkoholne pijače in tobačni izdelki, namreč za 60 odstotkov.