Raziskovanje potez čopiča lahko pripomore k zgodnji diagnozi nekaterih bolezni

London, 31. decembra - Raziskovalci so odkrili, da lahko proučevanje potez čopiča na slikarskih delih pripomore k zgodnji diagnozi nevrodegeneracijskih bolezni, kot sta Alzheimerjeva in Parkinsonova bolezen. V raziskavo so bila med drugim vključena dela Salvadorja Dalija, Willema de Kooninga, Marca Chagalla in Pabla Picassa.