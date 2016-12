V upravno stavbo nekdanjega Primorja se seli Pipistrel

Ajdovščina, 30. decembra - Ajdovska družba Pipistrel je zaradi intenzivnega širjenja in novega zaposlovanja že nekaj časa iskala primerno nepremičnino. Našli so jo v izpraznjeni upravni stavbi nekdanjega Primorja in jo v zadnjih decembrskih dneh odkupili od DUTB. Kupnina ostaja poslovna skrivnost, vanjo pa bodo preselili razvojni oddelek in upravo.