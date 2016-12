V sklopu dobrodelne akcije Radia Capris zbrali poldrugo tono raznih potrebščin

Koper, 30. decembra - Radio Capris zaključuje dobrodelno akcijo, v okviru katere so tako na terenu kot v začasnem studiu na Titovem trgu v Kopru zbirali izdelke za socialno ogrožene. Skupno so zbrali poldrugo tono najrazličnejših izdelkov, od toaletnih potrebščin do hrane, ki jih bodo predali obalnim območnim združenjem Rdečega križa.