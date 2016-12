Ljubljana, 29. decembra - Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v 24. krogu alpske lige v gosteh izgubili pri Fassi z 2:7 (0:2, 0:2, 2:3). Edina zadetka za Gorenjce sta prispevala Martin Oraže v 46. in Jure Sotlar v 56. minuti. Za tretjeuvrščene Jeseničane je to sedmi poraz po rednem delu, Fassa pa je prišla šele do svoje šeste zmage po rednem delu.