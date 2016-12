Sirski režim in opozicija sklenili prekinitev ognja za celotno državo

pripravil Blaž Mohorčič

Damask, 29. decembra - Sirska vlada in uporniki so danes podpisali dogovor o prekinitvi ognja po celotni Siriji, ki naj bi začel veljati opolnoči. Pristali so tudi na začetek mirovnih pogajanj, je sporočil ruski predsednik Vladimir Putin. Premierje pa bosta nadzorovali Rusija in Turčija. Dogovor so že pozdravili tudi v Washingtonu.