Erdogan prekinitev ognja v Siriji označil za zgodovinsko priložnost

Ankara, 29. decembra - Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je danes prekinitev ognja, ki so jo dosegli sirska vlada in tamkajšnji uporniki, označil za zgodovinsko priložnost za končanje skoraj šest let trajajočega sirskega konflikta. Prekinitev naj bi začela veljati ob polnoči po lokalnem času, veljala pa naj bi na območju celotne države.