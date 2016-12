Lep slovenski ekipni uspeh za konec leta

Semmering, 29. decembra - Slovenske alpske smučarke so letošnje leto sklenile z lepim ekipnim uspehom na slalomu za svetovni pokal v avstrijskem Semmeringu. Prav vse tri slovenske finalistke, Maruša Ferk, Ana Bucik in Meta Hrovat, so v finalu pod žarometi prišle v cilj in se torej vpisale med dobitnice točk.