Občina Muta z vodnim dovoljenjem za avstrijski vodni vir

Muta, 29. decembra - Občina Muta je "po letu dni trdega dela" od pristojnega avstrijskega organa dobila vodno dovoljenje za uporabo vode, ki izvira v Avstriji in nato priteče na območje občine, je za STA danes sporočil župan Mirko Vošner. Vodno dovoljenje je bilo izdano za količino pet litrov vode na sekundo, in sicer za obdobje 50 let.