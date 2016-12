Mariborsko Pohorje v pričakovanju snežne kontrole

Maribor, 29. decembra - Snežni kontrolor Mednarodne smučarske zveze Hans Grogl bo v petek ob 12. uri pregledal snežno odejo na Mariborskem Pohorju in precenil, ali lahko štajerskim prirediteljem prižge zeleno luč za izvedbo tekmovanja alpskih smučark za Zlato lisico. Maribor bi naj veleslalom in slalom za svetovni pokal gostil v soboto, 7., in nedeljo, 8. januarja.