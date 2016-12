Slovenski odbojkarji za uvod EP proti Špancem

Ljubljana, 29. decembra - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo konec avgusta na evropskem prvenstvu na Poljskem branila srebrno odličje. Novembrski žreb v Krakovu je Slovenijo uvrstil v skupino C skupaj z Rusijo, Bolgarijo in Španijo, zdaj pa je tudi že znano, da bodo prvi tekmeci slovenskih odbojkarjev Španci, so sporočili z Odbojkarske zveze Slovenije.