Pri Jesenicah zagorel poslovni objekt, evakuirajo okoliško prebivalstvo

Jesenice, 29. decembra - Na Slovenskem Javorniku pri Jesenicah je pred kratkim zagorelo v poslovnem objektu, iz katerega se še vedno vali gost dim. Prišlo naj bi do gorenja pnevmatik. Policisti in interventne službe so stavbo izpraznili, iz previdnosti pa poteka tudi evakuacija ljudi iz sosednjih objektov in stanovanjskih hiš, so sporočili s Policijske uprave Kranj.