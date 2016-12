Moskva, 29. decembra - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes sporočil, da so sirska vlada in uporniki podpisali dogovor o prekinitvi ognja, nad uresničevanjem bosta bdeli Turčija in Rusija. Sirska vojska je sporočila, da bo ob polnoči ustavila vojaške operacije. Putin je še dejal, da bodo zmanjšali število ruskih sil v Siriji, poročajo tuje tiskovne agencije.