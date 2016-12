Pahor ob zaključku četrtega leta mandata velik pomen pripisal korakom k spravi

Ljubljana, 29. decembra - Predsednik republike Borut Pahor v poročilu ob zaključku četrtega leta mandata opaža, da država po letih gospodarske krize napreduje in da se družbeno razpoloženje izboljšuje. A obenem meni, da smo še daleč od predvidljivih, varnih in stabilnih razmer. Med ključnimi dogodki leta pa izpostavlja pomembne stvarne in simbolne korake k narodni spravi.