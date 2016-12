Kilde najhitrejši na kombinacijskem superveleslalomu, trije Slovenci v finalu

St. Caterina, 29. decembra - Po odpadlem smuku so v Santa Caterini danes pod streho spravili kombinacijski superveleslalom. Najhitrejši čas je postavil Norvežan Aleksander Aamodt Kilde, na drugo mesto se je pognal Avstrijec Marcel Hirscher, tretji je Francoz Alexis Pinturault. Od slovenske šesterice so si finalno vožnjo privozili Klemen Kosi, Martin Čater in Štefan Hadalin.