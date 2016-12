Jutarnji list: Hrvaška bo izbirala med švedskimi in južnokorejskimi vojaškimi letali

Zagreb, 29. decembra - Strokovni svetovalci hrvaškega ministra za obrambo so ocenili, da so izmed štirih ponudb za Hrvaško najbolj ustrezna švedska vojaška letala znamke JAS 39 C/D gripen in južnokorejski FA-50, poroča danes Jutarnji list. Hrvaški obrambni minister Damir Krstičević je sicer danes dejal, da še niso odločili, katera vojaška letala bodo kupili.