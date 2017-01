Odprtje novega berlinskega letališča se pomika v leto 2018

Berlin, 1. januarja - Novo berlinsko letališče Berlin Brandenburg 18 kilometrov južno do Berlina naj bi odprli šele spomladi 2018 in ne že konec letošnjega leta, kot je bilo načrtovano. Uradne potrditve prestavitve odprtja še ni, a to bi bila že peta po vrsti, zamuda pa se podaljšuje še za pol leta na zdaj že šest let in pol.