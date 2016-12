New York/Tokio, 29. decembra - Tečaji delnic na borzah v Aziji se danes niso pustili zmotiti negativnim gibanjem v sredo na Wall Streetu in so se večinoma zvišali. Delnice so se občutneje pocenile le v Tokiu, kjer je za izgube poskrbel vnovič nekoliko krepkejši jen. Nadaljuje se tudi drama z delnicami Toshibe.