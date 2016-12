Ukrajinski šahist Ivančuk v pospešenem tempu nasledil Carlsena

Doha, 28. decembra - Ukrajinski šahovski velemojster Vasilij Ivančuk je po treh dnevih in petnajstih krogih svetovnega prvenstva v šahu s pospešenim tempom v Dohi zbral 11 točk in osvojil naslov prvaka. Po 11 točk sta na naslednjih dveh mestih osvojila tudi Rus Aleksander Griščuk in Norvežan Magnus Carlsen, branilec naslova.