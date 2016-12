Ljubljana, 29. decembra - Decembrske pokojnine bodo izplačane že danes in ne šele v petek, ko bo zadnji delovni dan v mesecu in tudi v letošnjem letu. Na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se vsako leto odločajo za izplačilo decembrskih pokojnin nekoliko prej, ne pa šele zadnji delovni dan v mesecu, kot velja v preostalih mesecih leta.