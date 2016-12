Primorske novice: Gospa Eda in mi (29. 12.)

Koper, 28. decembra - Eda Madruša trikrat na teden dopoldne preživi na koprskem območnem združenju Rdečega križa, kjer pripravlja prehranske pakete za pomoči potrebne. Ko jo vprašamo, kako se je za to odločila, odvrne, da je pač upokojena in da želi biti dejavna in koristna, v Primorskih novicah piše Nataša Čepar.