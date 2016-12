Ljubljana, 28. decembra - Nič novega in nič presenetljivega ni, če vam povemo, da splet ponuja vse. Tudi kako se naredi razstrelivo, kako uporabljati orožje in kje ga kupiti, ne nazadnje, kako ubiti človeka. Zelo natančna pa so tudi navodila, kako delati domače petarde, v Dnevniku piše Primož Knez.