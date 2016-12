Ženske bodo morale imeti za starostno upokojitev leta 2017 59 let in štiri mesece, moški štiri mesece več

Ljubljana, 29. decembra - Ženske se bodo lahko leta 2017 starostno upokojile v starosti 59 let in štiri mesece. Imeti bodo morale 39 let in osem mesecev pokojninske dobe brez dokupa. Obe obdobji sta štiri mesece daljši kot letos. Moški bodo morali biti stari 59 let in osem mesecev, kar je prav tako štiri mesece več. Imeti bodo morali 40 let pokojninske dobe brez dokupa.