Nemčijo v letošnjem letu zapustilo približno 54.000 prosilcev za azil

Berlin, 28. decembra - Nemčijo je letos prostovoljno zapustilo približno 54.000 prosilcev za azil, ki so se vrnili v domovino, za njih pa je država namenila približno 21,5 milijona evrov, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa objavilo nemško notranje ministrstvo. Dodatnih 25.000 prosilcev so deportirali, 20.000 migrantov pa so zavrnili že na mejnih prehodih.