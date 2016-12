Vreme: Oblačno in deloma deževno

Ljubljana, 28. decembra - Zvečer in ponoči se bo oblačnost z rahlimi padavinami od vzhoda razširila tudi nad osrednjo in južno Slovenijo. Po nižinah bo deloma deževalo, deloma snežilo. Padavine bodo do jutra povsod ponehale, od vzhoda se bo pričelo jasniti, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.