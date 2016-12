Španski avtor po 80 letih dokončal Lorcovo dramo

London, 29. decembra - Španski dramatik in pesnik Alberto Conejero se je spopadel z izzivom in nedokončani komediji brez naslova priznanega literata Federica Garcie Lorce dopisal dve dejanji. S tem je delo po 80 letih od Lorcove smrti zaključil, dal pa mu je tudi naslov, ki se v španščini glasi El sueno de la vida (Sanje o življenju), je poročal britanski The Guardian.