V Bangladešu zaradi nemirov delo izgubilo 1600 delavcev v tekstilni industriji

Daka, 28. decembra - V Bangladešu so po nemirih, zaradi katerih so za več kot teden dni prekinili proizvodnjo v več tekstilnih tovarnah v industrijskem središču blizu prestolnice Daka, odpustili več kot 1600 delavcev. Preostali so se na delovna mesta vrnili v ponedeljek, ko so lastniki znova odprli vrata 59 tovarn, ki so jih zaprli v času nemirov.