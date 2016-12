V Črnem morju našli še drugo črno skrinjico strmoglavljenega letala

Moskva, 28. decembra - Rusko obrambno ministrstvo je danes potrdilo, da so našli še drugo črno skrinjico v nedeljo strmoglavljenega ruskega letala tupoljev 154, in sicer posnetke pogovorov v pilotski kabini. Prvo črno skrinjico, snemalnik podatkov leta, so našli v torek, obe pa bodo analizirali v Moskvi.