Vujačić ni dobro izkoristil ponujene priložnosti

Detroit, 29. decembra - Košarkarji New York Knicks Saše Vujačića so v severnoameriški ligi tokrat NBA gostovali pri Atlanta Hawks. Tekmo je odločil šele podaljšek, v katerem so bili spretnejši gostitelji, ki so zmagali s 102:98. Vujačić je dobil priložnost v začetni peterki namesto poškodovanega Courtneyja Leeja, a je ni dobro izkoristil; dosegel je dve točki.