V nahrbtniku berlinskega napadalca našli nizozemsko kartico SIM

Rim, 28. decembra - V nahrbtniku domnevnega berlinskega napadalca Anisa Amrija so preiskovalci našli nizozemsko kartico SIM, poroča italijanski dnevnik La Repubblica. Ni še jasno, ali je Amri potoval na Nizozemsko, ko je zbežal iz Berlina, ali je kartico dobil kako drugače. Napad se je zgodil 19. decembra, kartice SIM pa so prodajali med 20. in 22. decembrom.