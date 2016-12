Rusada: New York Times napačno citiral direktorico

Moskva, 28. decembra - Ruska protidopinška agencija Rusada se je odzvala na današnji članek v časniku New York Times v zvezi s sistemskim dopingom v Rusiji in dejala, da je časnik napačno citiral Ano Anceljovič, direktorico ruske protidopinške agencije. Slednja je priznala, da so ruski športniki v obsežni dopinški zaroti vrsto let zlorabljali prepovedana sredstva.