Del štajerske avtoceste v smeri Ljubljane zaprt zaradi prometne nesreče

Ljubljana, 28. decembra - Štajerska avtocesta je med priključkoma Slovenska Bistrica - jug in Slovenske Konjice v smeri Ljubljane zaprta zaradi prometne nesreče, so sporočili s Prometno-informacijskega centra za državne ceste. Zaprt je tudi uvoz Slovenska Bistrica - jug, promet pa so preusmerili na vzporedno regionalno cesto.