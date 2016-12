V Parizu po novem tudi Veliki muzej dišav

Pariz, 29. decembra - V Parizu so pridobivanju opojnih parfumov, sicer bogati dediščini države, poklonili z odprtjem Velikega muzeja dišav. Muzej se nahaja na 1400 kvadratnih metrih razstavnih prostorov, porazdeljenih v tri nadstropja stavbe, v kateri so se nekdaj nahajali poslovni prostori in trgovina francoskega modnega oblikovalca Christiana Lacroixa.