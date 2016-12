V CD nocoj prva predstava vietnamskega cirkusa Med mestom in deželo

Ljubljana, 28. decembra - V Cankarjevem domu (CD) bo drevi na sporedu prva predstava v sklopu gostovanja novega vietnamskega cirkusa v Ljubljani. V predstavi Med mestom in deželo v režiji Tuana Leja bo več kot deset akrobatov nastopilo skupaj z glasbeniki. Primerna je za občinstvo vseh starosti in bo na sporedu do konca leta, tudi na silvestrovo.