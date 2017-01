Ljubljana se poslavlja od naziva zelene prestolnice Evrope

Ljubljana, 2. januarja - Ljubljana bo s prireditvijo danes slovesno zaključila leto, ko je kot Zelena prestolnica Evrope 2016 "sijala kot zvezda na evropskem nebu". Na ljubljanski mestni občini so med letom izražali zadovoljstvo nad projektom, ki je po njihovi oceni pomembno oblikoval okoljsko zavest tako meščanov in meščank kot tudi občine in občinskih podjetij.