V Črnem morju našli še drugo črno skrinjico strmoglavljenega letala

Moskva, 28. decembra - Rusko obrambno ministrstvo je potrdilo, da so našli še drugo črno skrinjico v nedeljo strmoglavljenega ruskega letala tupoljev 154. "Drugo črno skrinjico letala tupoljev 154 so našli in rešili pred manj kot 30 minutami," je danes sporočilo ministrstvo po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.