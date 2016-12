Rusija ne zanika več dopinga

New York, 28. decembra - Rusija je prvič priznala, da je vodila široko dopinško kampanjo, v katero je bilo vključenih na stotine ruskih olimpijcev. Ruski protidopinški uradniki so zdaj priznali zaroto, a obenem vztrajajo, da ruska država na čelu s predsednikom Vladimirjem Putinom v afero ni bila vpletena in za zlorabo dopinga ni vedela, piše časnik New York Times.