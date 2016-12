V savinjski regiji januarja usposabljanje brezposelnih mladih

Celje, 28. decembra - V okviru projekta Model M Slovenija bo tudi v savinjski regiji januarja steklo usposabljanje brezposelnih mladih za podjetništvo, nevladništvo in aktivno iskanje zaposlitve. Usposabljanje, ki bo trajalo šest tednov, bo namenjeno brezposelnim osebam v starosti od 24 do 29 let z najmanj srednješolsko izobrazbo.