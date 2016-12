Filmi s Scarlett Johansson na vrhu lestvice najbolj dobičkonosnih v letu 2016

New York, 28. decembra - Ameriška igralka Scarlett Johansson se je predvsem zahvaljujoč vlogama v filmu Stotnik Amerika: Državljanska vojna in v hollywoodski satiri Hail, Caesar! uvrstila v vrh lestvice igralcev, katerih filmi so bili najbolj dobičkonosni v letu 2016. Filmi, v katerih je zvezdnica zaigrala, so v kinematografske blagajne prinesli 1,2 milijarde dolarjev.