ZDA zavrnile obtožbe Erdogana o podpori IS v Siriji

Ankara/Washington, 28. decembra - ZDA so kot smešne zavrnile obtožbe turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, da koalicijske sile pod vodstvom ZDA podpirajo teroristične skupine v Siriji, med njimi tudi džihadistično Islamsko državo (IS) ter kurdsko Stranko demokratične unije (PYD) in njeno oboroženo krilo YPG.