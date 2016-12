Ljubljana, 28. decembra - Policija je preklicala iskanje 23-letnega Saše Kondić Lalevića iz Ljubljane. Pogrešanega so 24. decembra našli mrtvega na obrežju Ljubljanice. Ogled kraja najdbe trupla so opravili kriminalisti in ugotovili, da njegova smrt ni posledica kaznivega dejanja, so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave.