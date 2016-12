Črna Gora izdala naloge za aretacijo dveh Rusov in treh Srbov

Podgorica, 28. decembra - Črnogorsko tožilstvo je v torek izdalo mednarodne naloge za aretacijo dveh ruskih in treh srbskih državljanov, ki so osumljeni načrtovanja napada na vlado na predvečer parlamentarnih volitev 16. oktobra. Peterica je osumljena "organiziranja kriminalne združbe in terorizma," so po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug sporočili iz tožilstva.